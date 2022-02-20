Божевільна розв'язка: "Тоттенгем" перервав 15-матчеву безпрограшну серію "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

"Шпори" сенсаційно завдали поразки лідеру чемпіонату.

Лондонський "Тоттенгем" неочікувано переміг "Манчестер Сіті" у виїзному матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги - 2:3 .

Уже на 4-й хвилині Деян Кулусевскі вивів "шпор" уперед. "Городяни" відповіли голом Ілкая Гюндогана на 33-й хвилині.У другому таймі підопічні Антоніо Конте знову повели в рахунку - Гаррі Кейн забив на 59-й хвилині.

А от кінцівка поєдинку видалася просто неймовірною: спершу на 90+2 хвилині Ріяд Марез реалізував пенальті та, здавалося, врятував "Сіті" від поразки. Однак на цьому матч не завершився. На 90+5 хвилині Кейн оформив дубль і приніс лондонцям перемогу.

Українець Олександр Зінченко потрапив до заявки "Манчестер Сіті" на цю зустріч, але так і не вийшов з лави запасних.

Огляд матчу

Таким чином, перервалась 15-матчева серія "городян" без поразок в Чемпіонаті Англії, яка розпочалася в листопаді минулого року. На цьому відрізку підопічні Гвардіоли здобули 14 перемог та один раз зіграли внічию.

"Манчестер Сіті" з 63 очками продовжує лідирувати в АПЛ, але "Ліверпуль" уже наступає на п'яти. Команда Юргена Клоппа скоротила відставання від "городян" до 6 балів плюс має гру в запасі.

"Шпори" (39 пунктів) перервали триматчеву серію поразок в АПЛ та піднялися на сьоме місце турнірної таблиці.

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