Божевільний фейл: на Кубку Африки воротар пропустив мегакурйозний гол (відео)

Таке не часто можна побачити навіть у дворовому футболі.

Максимально безглуздий гол було забито в матчі 2-го туру Кубка африканських націй, в якому зустрічалися Кот-д'Івуар та Сьєрра-Леоне.

Антигероєм зустрічі став воротар Кот-д'Івуару, який на останніх хвилинах поєдинку припустився просто жахливої помилки. Івуарійський голкіпер у власному штрафному майданчику не зумів спіймати м'яч після скидки головою від захисника своєї команди та, комічно впавши на газон, випустив ігрову сферу просто під ноги супернику.

Футболісту Сьєрра-Леоне залишалося просто покотити м'яч у центр, щоб його партнер по національній збірній з лінії воротарського розстріляв порожні ворота. Очевидно, цей воротарський "привоз" потрапить до підбірки найкурйозніших голів в історії футболу.

| Que lambança do goleiro da Costa do Marfim aos 48' do segundo tempo. Sangaré entregou o empate à Serra Leoa na Copa Africana de Nações. 2 a 2. BIZARRO DEMAIS! #CAN2021



@BandTV pic.twitter.com/3biexV4tiB — Leonardo José (@LeoJoseReporter) January 16, 2022

Завдяки епічному фейлу голкіпера суперників Сьєрра-Леоне сенсаційно відібрала очки у Кот-д'Івуару. Комічний гол у кінцівці дозволив гостям вирвати нічию - 2:2 .

Після двох турів Сьєрра-Леоне перебуває на другій позиції в групі E з двома балами. У першому турі Сьєрра-Леоне створила ще одну сенсацію, зігравши унічию з Алжиром (0:0).

Кот-д'Івуар залишається лідером квартету та має у своєму активі 4 очки.

У заключному турі групи E Кот-д'Івуар зустрінеться з Алжиром, а Сьєрра-Леоне гратиме проти Екваторіальної Гвінеї.

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