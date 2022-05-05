Божевільний камбек: "Реал" пробився до фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 4 травня, мадридський "Реал" приймав "Манчестер Сіті" в поєдинку-відповіді півфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Поєдинок на "Сантьягу Барнабеу" завершився перемогою господарів - 3:1 .

Рахунок матчу відкрив на 73-й хвилині Ріяд Марез.

Здавалося, доля матчу вже вирішена, однак у компенсований час Родріго спочатку зрівняв рахунок, а за хвилину вивів "Реал" вперед.

Після цього поєдинок перейшов у екстратайми. На 93-й хвилині Рубен Діаш зробивши підніжку Каріму Бензема. Арбірт призначив пенальті і Бензема успішно його реалізував. До кінця поєдинку "Ман Сіті" так і не зміг відповісти.

За сумою двох зустрічей (6:5) "Реал" пробився до фіналу Ліги чемпіонів.

У вирішальному поєдинку "вершкові" зустрінуться з "Ліверпулем", який переміг "Вільярреал" у півфінальній перестрілці.

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