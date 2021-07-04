Божевільний нокаут: американський боєць "погасив світло" супернику невловимим оку ударом у щелепу (відео)

Ефектна кінцівка жорсткого поєдинку.

На турнірі Cage Fury Fighting Championships 98 у Філадельфії глядачі стали свідками божевільного нокауту в бою двох американців - Джозефа Шика і Закарі Берханса.

У дебюті другого раунду бійці пішли в розмін ударами. Він завершився потужним і ледь помітним потраплянням Шика лівою в щелепу супернику, після якого той, знепритомнівши, впав на настил октагону.

Для 35-річного Шика ця перемога стала 3-ю у змішаних єдиноборствах. У його пасиві 2 поразки.

Берханс програв у 5-й раз у кар'єрі. На його рахунку також 3 виграші.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, кікбоксер вирубив суперника божевільним ударом коліном у голову у стрибку.

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