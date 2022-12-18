Божевільний тріумф Мессі та Ко: яскраві фото з фіналу чемпіонату світу з футболу

У неділю, 18 грудня, відбувся фінал чемпіонату світу-2022 з футболу. У вирішальному матчі турніру збірна Аргентини в серії пенальті перемогла національну команду Франції.

Поєдинок на стадіоні "Лусаїл-Айконік" завершився з рахунком 3:3. У першому таймі аргентинці забили два м'ячі – Ліонель Мессі реалізував пенальті, після чого з гри відзначився Анхель Ді Марія.

Здавалося, що підопічні Ліонеля Скалоні впевнено доведуть справу до перемоги, але в другому таймі двічі за одну хвилину забив Кіліан Мбаппе – з пенальті та з гри.

Гра перейшла до екстратаймів, де на 108-й хвилині Мессі знову вивів Аргентину вперед. Однак на 118-й хвилині Франція отримала право пробити ще один 11-метровий. Мбаппе з позначки не схибив і оформив хет-трик. Проте цього дня фортуна все ж усміхнулася аргентинцям. Саме вони раділи після серії пенальті.

До вашої уваги яскраві фото з фіналу чемпіонату світу з футболу, який завершився в Катарі.

Нагадаємо, Аргентина втретє в історії стала чемпіоном світу з футболу. Раніше головний трофей "альбіселесте" здобували 1978-го та 1986-го.

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