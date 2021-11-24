"Божевільний звір і непересічна особистість": екссуперник Кличка щедро розхвалив Усика

Шеннон Бріггс аргументував, чому з українським чемпіоном не варто тягатися в ринзі.

Колишній чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі американець Шеннон Бріггс висловився про володаря титулів WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика.

Екссуперник Віталія Кличка, який суддівським рішенням програв нинішньому мера Києва в 2010 році, розсипався в компліментах на адресу Усика, а також назвав умови, за яких український чемпіон програє.

"Усик - звір, він ненормальний. Він незвичайна людина, розумієте? Усик - непересічна особистість, тому з ним важко битися. Із таким хлопцем можна сподіватися тільки на те, що він втратить свою хватку, перестане бути голодним, бо заробив грошей і досяг всього. Це єдине, на що ти можеш розраховувати з таким бійцем.

Усик тренується як звір. Я чув, що ходить на руках. Усик встає на руки і пересувається цілу годину. Він не опускається, а продовжує ходити. Це божевілля", - цитує Бріггса fightnews.info.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Реванш Усика та Джошуа планують провести навесні 2022 року. Букмекери вже визначили фаворита бою-реваншу Усик - Джошуа.

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