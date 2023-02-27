Брат Тайсона Ф'юрі побував у нокдауні, але завдав відомому блогеру першої поразки в кар'єрі (відео)

Томмі Ф'юрі, молодший зведений брат володаря титулу WBC в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, здобув перемогу у боксерському поєдинку над популярим американським блогером Джейком Полом.

Бій став головною подією вечора боксу в Саудівській Аравії. Суперники видали досить рівний поєдинок, який не був аж надто видовищним.

Британець та американець щоразу після своїх атак намагалися клінчувати, аби не наражатися на небезпеку. Обидва за це отримали попередження від рефері: Пол у п'ятому, а Ф'юрі в шостому раунді.

Найцікавішим став восьмий раунд, в якому Джейк несподівано викинув удар назустріч і відправив суперника в нокдаун. Британець втратив рівновагу і впав, але швидко підвівся та продовжив бій.

За підсумками 8 раундів Томмі переміг роздільним рішенням суддів: 74:75, 76:73, 76:73.

Огляд бою

Для Пола ця поразка стала першою в його боксерській кар'єрі. Також в його активі 6 перемог (4 – нокаутом). У попередньому бою він здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC у середній вазі бразильцем Андерсоном Сілвою.

Ф'юрі залишається непереможним на боксерському рингу, вигравши всі свої дев'ять боїв (4 – нокаутом).

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