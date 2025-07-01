Брат Тайсона Ф'юрі зробив рішучий прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

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Г'юї Ф'юрі, боксер надважкої ваги та двоюрідний брат ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі, поділився думками про прийдешній об'єднавчий бій між чемпіоном світу в хевівейті за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Британський боксер переконаний, що його співвітчизник нічого не зможе протиставити українцю та зазнає поразки.

"Я не думаю, що Дюбуа може щось змінити. Мені здається, що Усик уже його розкусив, і все повториться знову.

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Шанси Дюбуа? Якщо він розпочне з місця в кар'єр, то просто швидше постраждає. Думаю, це буде легкий вечір для Усика.

Чи може Усик звільнити титули після перемоги? Так, безсумнівно. Я не бачу сенсу для нього постійно перемагати одних і тих самих суперників. Чесно кажучи, навіть не знаю, який у нього може бути наступний крок", – сказав Г'юї в коментарі Seconds Out.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.

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