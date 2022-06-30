Брат титулованої української гімнастки загинув у боях із російськими окупантами

Відома українська гімнастка Вікторія Онопрієнко втратила на війні близьку людину.

Так, 18-річна Онопрієнко поділилася зі своїми шанувальниками сумною звісткою.

Захищаючи Україну від загарбників із РФ, загинув брат гімнастки - Сергій Краснов.

"Загинув Герой України. Мій брат, спочивай із миром. Царство тобі небесне", — написала киянка на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото родича із жалобною стрічкою.

Зазначається, що під час артилерійського обстрілу супротивником оборонних позицій підрозділу біля Луганського Донецької області, Краснов отримав поранення несумісні з життям. Йому було 35 років.

Додамо, що Онопрієнко є срібною призеркаою Чемпіонату Європи-2018 з художньої гімнастики у командних вправах, призеркою Всесвітньої гімназіади (2018), переможницею Кубка Дерюгіної (2020), а також чемпіонкою України (2020). Окрім того, Вікторія є учасницею Олімпійських ігор у Токіо.

Нещодавно Онопрієнко тріумфувала на Кубку світу в правах зі стрічкою.

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