Брат титулованої української гімнастки загинув у боях із російськими окупантами

Відома українська гімнастка Вікторія Онопрієнко втратила на війні близьку людину.
Так, 18-річна Онопрієнко поділилася зі своїми шанувальниками сумною звісткою.
Захищаючи Україну від загарбників із РФ, загинув брат гімнастки - Сергій Краснов.
"Загинув Герой України. Мій брат, спочивай із миром. Царство тобі небесне", — написала киянка на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото родича із жалобною стрічкою.
Зазначається, що під час артилерійського обстрілу супротивником оборонних позицій підрозділу біля Луганського Донецької області, Краснов отримав поранення несумісні з життям. Йому було 35 років.
Додамо, що Онопрієнко є срібною призеркаою Чемпіонату Європи-2018 з художньої гімнастики у командних вправах, призеркою Всесвітньої гімназіади (2018), переможницею Кубка Дерюгіної (2020), а також чемпіонкою України (2020). Окрім того, Вікторія є учасницею Олімпійських ігор у Токіо.
Нещодавно Онопрієнко тріумфувала на Кубку світу в правах зі стрічкою.
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