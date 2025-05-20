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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Брайтон" вирвав вольову перемогу над "Ліверпулем" у видовищному матчі АПЛ (відео)

Мерсисайдці вже у статусі чемпіона програли "чайкам" в ювілейному поєдинку Мохамеда Салаха.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Брайтон" – "Ліверпуль"

"Брайтон" – "Ліверпуль" / © Associated Press

"Брайтон" здобув вольову перемогу над "Ліверпулем" у домашньому матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Амекс" у Брайтоні завершився з рахунком 3:2.

Мерсисайдці відкрили рахунок на 9-й хвилині зустрічі зусиллями Гарві Елліотта.

На 32-й хвилині господарі поля відігралися – відзначився Ясін Аярі.

У компенсований до першого тайму час Домінік Собослай знову вивів "червоних" уперед і на перерву гості вирушили в ролі лідера.

Однак у другому таймі "чайки" зуміли оформити камбек. На 69-й хвилині Каору Мітома, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок.

А на 85-й хвилині Джек Хіншелвуд приніс "Брайтону" перемогу.

Зазначимо, що цей матч став ювілейним, 400-м для зіркового єгипетського нападника Мохамеда Салаха за "Ліверпуль". Також він провів свій 300-й поєдинок в АПЛ за кар'єру.

Огляд матчу "Брайтон" – "Ліверпуль"

"Ліверпуль" (83 очки) раніше достроково став чемпіоном Англії, тому для підопічних Арне Слота результат у цьому матчі не мав жодного турнірного значення.

"Брайтон" (58 балів) перебуває на восьмій позиції, але втратив шанси пробитися до єврокубків на наступний сезон.

У заключному турі АПЛ мерсисайдський клуб прийме "Крістал Пелас", а підопічні Фабіана Гюрцелера на виїзді зустрінуться з "Тоттенгемом". Матчі відбудуться 25 травня.

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