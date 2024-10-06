Бразилія – Аргентина – 1:0: онлайн-відеотрансляція фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу

У неділю, 6 жовтня, відбудеться фінальний матч чемпіонату світу-2024 з футзалу між збірними Бразилії та Аргентини.

Команди зіграють у Ташкенті, столиці Узбекистану. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

У півфіналі ЧС-2024 з футзалу бразильці в напруженій боротьбі перемогли Україну (3:2), а збірна Аргентини обіграла Францію (3:2).

Додамо, що в матчі за "бронзу" ЧС-2024 з футзалу збірна України розтрощила Францію (7:1). Для "синьо-жовтих" це перші в історії нагороди Мундіалю.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу Бразилія – Аргентина.

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