Бразилія не подужала Венесуелу у відборі на ЧС-2026: матч закінчився несподіваним конфузом (відео)

У компенсований до другого тайму час на стадіоні раптово увімкнувся полив газону.

Збірна Бразилії не зуміла перемогти команду Венесуели у виїзному матчі 11-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Поєдинок у місті Матурін завершився з рахунком 1:1 .

Бразильці відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 43-й хвилині голом відзначився Рафінья.

На старті другого тайму венесуельці відновили паритет у протистоянні – на 46-й хвилині точного удару завдав Теласко Сеговія.

На 62-й хвилині Бразилія отримала можливість виконати пенальті, але Вінісіус Жуніор з 11-метрової позначки не зміг переграти воротаря господарів, після чого неточно пробив на добиванні.

На 89-й хвилині Венесуела залишилася в меншості – пряму червону картку заробив Александер Гонсалес, однак "селесао" не скористалися чисельною перевагою і були змушені задовольнитися лише нічиєю.

Закінчився поєдинок несподіваним конфузом. У компенсований до другого тайму час, коли бразильці готувалися виконати кутовий в надії вирвати перемогу, на стадіоні зненацька увімкнувся полив газону. Це неабияк розлютило бразильських футболістів, проте конвертувати свій гнів у забитий м'яч їм не вдалося.

Se activaron los aspersores en pleno partido de Venezuela y Brasil JAJAJAJAJAJA



¡REVIVIÓ EL FÚTBOL SUDAMERICANO!

pic.twitter.com/ArVSTxVfU9 — Encuestas del Fútbol Peruano (@EncuFutbolPeru) November 14, 2024

Огляд матчу Венесуела – Бразилія

Після цього матчу Бразилія з 17 очками посідає третє місце у південноамериканському кваліфікаційному турнірі на ЧС-2026. Венесуела (12 балів) йде на сьомій позиції.

Наступний поєдинок у відборі на ЧС-2026 бразильці зіграють 20 листопада вдома з Уругваєм. Венесуельці того ж дня завітають у гості до чилійців.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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