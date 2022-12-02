Бразилія резервним складом сенсаційно поступилася Камеруну, але виграла свою групу ЧС-2022

Збірна Бразилії сенсаційно програла команді Камеруну в матчі 3-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі завершився з рахунком 1:0 .

Бразильці виграли два матчі поспіль на старті турніру, достроково пробившись до плейоф Мундіалю. Тому проти Камеруну головний тренер "селесао" Тіте вирішив зіграти резервним складом, а основним футболістам дати відпочити перед поєдинками на виліт.

Попри очевидну перевагу над африканцями у володінні м'ячем та кількості моментів, "жовто-зелені" так і не змогли розпечатати ворота суперника. А ось за камерунців на 90+2-й хвилині забив Венсан Абубакар, який одразу ж отримав другу жовту картку та залишив поле.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету Швейцарія обіграла Сербію з рахунком 2:3 .

Таким чином, Бразилія (6 очок) з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. Другу путівку до 1/8 фіналу завоювала Швейцарія (6). Вилетіли з Мундіалю Камерун (4) та Сербія (1).

В 1/8 фіналу бразильці зіграють з Південною Кореєю, а швейцарці битимуться з Португалією.

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