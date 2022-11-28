Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бразилія в кінцівці дотиснула Швейцарію та оформила вихід до плейоф ЧС-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
248
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бразилія в кінцівці дотиснула Швейцарію та оформила вихід до плейоф ЧС-2022

Фото: Associated Press

Гол Каземіро приніс "селесао" складну перемогу над "хрестоносцями".

Збірна Бразилії обіграла команду Швейцарії в матчі 2-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок у Досі завершився з рахунком 1:0.

Перший тайм минув за невеликої кількості гольових моментів, а ось після перерви підопічні Тіте додали, що в підсумку принесло свої плоди.

На 64-й хвилині Вінісіус Жуніор вийшов на побачення з голкіпером швейцарців і забив ударом у дальній кут, однак після втручання VAR взяття воріт було скасовано через офсайд.

І все ж бразильці досягнули бажаного. На 83-й хвилині Каземіро отримав пас від Родріго та зовнішнім боком стопи пробив у дальній кут. Цей гол став переможним.

Зазначимо, що в першому турі Бразилія здобула перемогу над Сербією (2:0), а Швейцарія мінімально перемогла Камерун (1:0).

  • В іншому матчі 2-го туру цього квартету Камерун і Сербія розписали результативну нічию – 3:3.
  • Після двох турів Бразилія з 6 очками очолює групу та достроко вийшла до плейоф. Швейцарія йде другою, маючи 3 бали. Камерун і Сербія набрали по одному пункту.
  • У матчах заключного туру групи G, які відбудуться 2 грудня, Бразилія зіграє з Камеруном, а Швейцарія битиметься із Сербією. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

Читайте також:

Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Камбек не допоміг: Південна Корея в яскравому матчі поступилася Гані на ЧС-2022

Воротар збірної Польщі після переможного матчу на ЧС-2022 завершив інтерв'ю гаслом "Слава Україні" (відео) 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
248
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація