Бразилія в кінцівці дотиснула Швейцарію та оформила вихід до плейоф ЧС-2022

Збірна Бразилії обіграла команду Швейцарії в матчі 2-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок у Досі завершився з рахунком 1:0 .

Перший тайм минув за невеликої кількості гольових моментів, а ось після перерви підопічні Тіте додали, що в підсумку принесло свої плоди.

На 64-й хвилині Вінісіус Жуніор вийшов на побачення з голкіпером швейцарців і забив ударом у дальній кут, однак після втручання VAR взяття воріт було скасовано через офсайд.

І все ж бразильці досягнули бажаного. На 83-й хвилині Каземіро отримав пас від Родріго та зовнішнім боком стопи пробив у дальній кут. Цей гол став переможним.

Зазначимо, що в першому турі Бразилія здобула перемогу над Сербією (2:0), а Швейцарія мінімально перемогла Камерун (1:0).

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Камерун і Сербія розписали результативну нічию – 3:3.

– 3:3. Після двох турів Бразилія з 6 очками очолює групу та достроко вийшла до плейоф. Швейцарія йде другою, маючи 3 бали. Камерун і Сербія набрали по одному пункту.

У матчах заключного туру групи G, які відбудуться 2 грудня, Бразилія зіграє з Камеруном, а Швейцарія битиметься із Сербією. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

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