Бразилія з Неймаром знищила Південну Корею та вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2022

У чвертьфіналі команда Тіте битиметься з Хорватією.

Збірна Бразилії легко розібралася з Південною Кореєю в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на "Стадіоні 974" у Досі завершився з рахунком 4:1 .

Зі старту зустрічі Бразилія підтвердила статус фаворита та швидко вийшла вперед. На 7-й хвилині Вінісіус Жуніор забив ударом з меж штрафного майданчика після прострілу Рафіньї.

На 13-й хвилині бразильці подвоїли свою превагу. Рішарлісона на лівому фланзі штрафного збив Йон, а Неймар, який повернувся до стартового складу "селесао" після травми, впевнено реалізував пенальті.

На 29-й хвилині рахунок став розгромним. Рішарлісон в штрафному завершив класну передачу Тьяго Сілви ударом у лівий кут повз голкіпера.

На цьому команда Тіте не зупинилася і ще до перерви забила четвертий м'яч. На 36-й хвилині Лукас Пакета з меж штрафного в дотик красиво замкнув накидання від Вінісіуса Жуніора.

У другому таймі бразильці дещо збавили темп. Південнокорейці цим скористалися і відквитали один м'яч. На 76-й хвилині Пек Син Хо з відскоку перед чужим штрафним потужно послав м'яч у правий верхній кут.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Бразилія позмагається з Хорватією, яка у своєму матчі 1/8 фіналу в серії пенальті перемогла Японію.

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