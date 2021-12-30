Бразильський боєць знищив суперника за 10 секунд: відео яскравого нокауту

Коста одержав ефектну перемогу.

Надзвичайно швидким нокаутом завершився поєдинок між бразильськими бійцями змішаних єдиноборств Кайке Костою та Данієлом Алвесом, який відбувся напередодні, 28 грудня, на турнірі JF – Jungle Fight 104 у Сан-Паулу.

Кості вистачило на перемогу лише 10 секунд. Він стрімко розпочав свою атаку, притис Алвеса до сітки і завдав град ударів. Даніель втратив рівновагу і впав, а рефері поспішив зафіксувати дострокову перемогу Кости та зупинив бій, щоб Даніель не отримав тяжких травм.

My lord. 10 second KO by Caique Costa in the JF co-main. LIT him up #Jungle104 pic.twitter.com/MmbbUtoF9z — caposa (@Grabaka_Hitman) December 29, 2021

Для 28-річного Кости цей тріумф став 12-м у профі-кар'єрі за однієї поразки.

Алвес програв другий поєдинок у змішаних єдиноборствах. У його активі п'ять виграшних протистоянь.

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