Бразильский легіонер "Шахтаря" зацікавив суперника "гірників" у Лізі чемпіонів - ЗМІ

Інтер знайшов заміну Дензелу Думфрісу.
Захисник донецького "Шахтаря" Додо може підсилити чинного чемпіона Італії – "Інтер".
Про це повідомляє InterLive.
Зазначається, що "Інтер" незадоволений виступом правого захисника Дензела Думфріса цього сезону і планує підписати нового гравця на цю позицію, а після перемоги над "Шахтарем" у Лізі чемпіонів зацікавився захисником "гірників".
"Шахтар" має намір отримати за Додо щонайменше 25 мільйонів євро. Контракт бразильця з донецьким клубом закінчується влітку 2025 року.
- Цього сезону Додо провів 23 матчі за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись чотирма результативними передачами.
- "Інтер" після 14-ти зіграних турів замикає трійку лідерів італійської Серії А.
- "Шахтар" посідає другу позицію в УПЛ, маючи 41 очко в активі.
- У Лізі чемпіонів після 5-ти турів групового раунду "нерадзуррі" посідають друге місце у групі D, у якій виступає донецький "Шахтар".
Читайте також:
Викрали золото, коштовності та дорогу автівку: зіркового футболіста пограбували під час матчу
Єврокубковий учасник УПЛ призначив головного тренера
Тренер клубу УПЛ про ситуацію в команді: у багатьох гравців завершуються контракти, але сподіваюся, що все буде добре і вона житиме