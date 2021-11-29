Бразильский легіонер "Шахтаря" зацікавив суперника "гірників" у Лізі чемпіонів - ЗМІ

Інтер знайшов заміну Дензелу Думфрісу.

Захисник донецького "Шахтаря" Додо може підсилити чинного чемпіона Італії – "Інтер".

Про це повідомляє InterLive.

Зазначається, що "Інтер" незадоволений виступом правого захисника Дензела Думфріса цього сезону і планує підписати нового гравця на цю позицію, а після перемоги над "Шахтарем" у Лізі чемпіонів зацікавився захисником "гірників".

"Шахтар" має намір отримати за Додо щонайменше 25 мільйонів євро. Контракт бразильця з донецьким клубом закінчується влітку 2025 року.

Цього сезону Додо провів 23 матчі за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись чотирма результативними передачами.

"Інтер" після 14-ти зіграних турів замикає трійку лідерів італійської Серії А.

"Шахтар" посідає другу позицію в УПЛ, маючи 41 очко в активі.

У Лізі чемпіонів після 5-ти турів групового раунду "нерадзуррі" посідають друге місце у групі D, у якій виступає донецький "Шахтар".

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