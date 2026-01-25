Бразилець з "Шахтаря" може стати гравцем збірної України – ЗМІ

Педріньйо / © ФК Шахтар

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Педріньйо може змінити громадянство і почати виступати за збірну України.

Про це повідомляє ESPN із посиланням на свої джерела.

Стверджується, що тренерський штаб Сергія Реброва уже контактував з 27-річним бразильцем щодо потенційної натуралізації. Останніми днями представники Педріньйо працюють над документами, щоб він міг отримати можливість грати за збірну України.

Якщо Педріньйо отримає українське громадянство, то може бути викликаний до національної команди вже 2026 року та допомогти "синьо-жовтим" у півфінальному матчі плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.

У разі перемоги над шведами збірна України на цій же арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

