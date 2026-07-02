Бразилія — Норвегія: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Бразилії з футболу / © Associated Press

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У неділю, 5 липня, збірні Бразилії та Норвегії зустрінуться в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі збірна Бразилії посіла перше місце у групі C, зігравши внічию з Марокко (1:1), а також розгромивши Гаїті (3:0) та Шотландію (3:0). В 1/16 фіналу команда Карло Анчелотті здобула вольову перемогу над ​​Японією (2:1).

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Норвежці фінішували другими у квартеті I, розбивши Ірак (4:1), здолавши Сенегал (3:2) та зазнавши розгромної поразки від Франції (1:4). В 1/16 фіналу Ерлінг Голанд і Ко обіграли Кот-д'Івуар (2:1).

Прогноз букмекерів на матч Бразилія — Норвегія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Бразилії. На перемогу "селесао" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,90. Нічия — 3,75. Виграш норвежців — 4,00.

На вихід бразильців до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,43. Прохід Норвегії до наступної стадії — 2,65.

Переможець пари Бразилія — Норвегія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Мексика — Англія.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Англія здійснила камбек проти ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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