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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
435
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2 хв

Бразилія розгромила Гаїті та здобула першу перемогу на ЧС-2026

"Селесао" забили у ворота гаїтян три м'ячі без відповіді.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Бразилія — Гаїті

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

Збірна Бразилії розгромила команду Гаїті в матчі другого туру групи C чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Lincoln Financial Field" в американському місті Філадельфія завершився з рахунком 3:0.

Бразильці могли відкривати рахунок уже на 12-й хвилині зустрічі, проте рефері не зарахував гол Рафіньї, зафіксувавши офсайд.

На 23-й хвилині "селесао" таки вийшли вперед — захисник гаїтян Ханнес Делькруа намагався вибити м'яч із власного штрафного майданчика, але влучив у Матеуса Кунью, від якого м'яч залетів у ворота.

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

На 36-й хвилині підопічні Карло Анчелотті збільшили свою перевагу в рахунку — Кунья оформив дубль з передачі Вінісіуса Жуніора.

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

На 40-й хвилині один з лідерів бразильців Рафінья вимушено залишив поле, діставши пошкодження. Його замінив Раян.

Ще до перерви Бразилія зробила рахунок розгромним — на 45+3-й хвилині Вінісіус Жуніор відзначився у воротах суперника після закидання до лівого флангу атаки, яке зробив Лукас Пакета.

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

Бразилія — Гаїті / © Associated Press

Для бразильців це перша перемога на ЧС-2026. У стартовому турі команда Анчелотті зіграла внічию з Марокко (1:1), а збірна Гаїті поступилася Шотландії (0:1).

  • В іншому матчі 2-го туру цього квартету Марокко з найшвидшим голом на турнірі перемогло Шотландію — 1:0.

  • Після двох турів Бразилія та Марокко (по 4 очки) лідирують у групі C. На третьому місці перебуває Шотландія (3 бали). Гаїті (0) розташовується на останній позиції — це перша команда, яка втратила шанси вийти до плейоф ЧС-2026.

  • У заключному третьому турі бразильці зіграють з шотландцями, а гаїтяни позмагаються з марокканцями. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня, о 01:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
435
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