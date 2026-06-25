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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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38
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2 хв

Бразилія з Неймаром розгромила Шотландію та з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2026

Підопічні Карло Анчелотті відвантажили у ворота "Тартанової армії" три м'ячі без відповіді.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Шотландія — Бразилія

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Збірна Бразилії розгромила команду Шотландії в матчі заключного третього туру групи C чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Hard Rock Stadium" в американському Маямі завершився з рахунком 0:3.

Бразильці відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі — захисник шотландців Скотт Маккенна припустився жахливої помилки біля власних воріт, а Вінісіус Жуніор технічно прибрав голкіпера суперника Ангуса Ганна та покотив м'яч у порожні ворота.

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

На 22-й хвилині "селесао" могли збільшувати свою перевагу — Вінісіус Жуніор обікрав захисника шотландців Джека Гендрі і пробив низом під ліву стійку. Однак після перевірки VAR гол було скасовано — арбітр зафіксував фол Вінісіуса проти Гендрі під час відбору м'яча.

У компенсований до першого тайму час, на 45+3-й хвилині, Вінісіус Жуніор таки оформив дубль, забивши головою після подачі Бруно Гімараеса на дальню стійку.

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

На старті другого тайму Бразилія зробила рахунок розгромним — на 60-й хвилині Бруно Гімараес увірвався до чужого штрафного майданчика, знайшов передачею Матеуса Кунью, а той забив у порожні ворота.

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Зазначимо, що на 76-й хвилині головний тренер бразильців Карло Анчелотті випустив на поле Неймара, який з 79 голами є найкращим бомбардиром в історії своєї збірної. 34-річний форвард "Сантоса" замінив Кунью.

Для Неймара цей матч став першим за національну команду від 18 жовтня 2023 року, коли він дістав важку травму коліна в матчі відбору до ЧС-2026 проти Уругваю.

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

Шотландія — Бразилія / © Associated Press

  • В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Марокко перемогла команду Гаїті з рахунком 4:2.

  • Таким чином, Бразилія (7 очок) посіла перше місце у групі C та вийшла до плейоф. Марокканці (7 балів) крокують до 1/16 фіналу з другої сходинки. Шотландія (3 пункти) фінішувала на третій позиції. Збірна Гаїті (0) стала останньою.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Кількість переглядів
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