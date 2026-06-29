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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
857
Час на прочитання
2 хв

Бразилія здобула вольову перемогу над ​​Японією та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Підопічні Карло Анчелотті програли перший тайм, але в другому здійснили камбек.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Бразилія — ​​Японія

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

Збірна Бразилії обіграла команду ​​Японії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "NRG Stadium" в американському Г'юстоні завершився з рахунком 2:1.

Від стартового свистка бразильці більше володіли м'ячем і частіше били по воротах, але на 29-й хвилині японці шокували "селесао" та відкрили рахунок у цьому протистоянні — півзахисник німецького "Майнца" Кайшу Сано перехопив передачу Даніло в центрі поля, протягнув м'яч і точно пробив низом у лівий кут.

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

Після перерви підопічні Карло Анчелотті влаштували справжню навалу на ворота суперника. На 54-й хвилині Матеус Кунья мав чудовий шанс забити, але з близької відстані влучив у голову захисника японців, який стояв на лінії воріт, а потім м'яч зрикошетив у голкіпера.

На 56-й хвилині бразильці все ж зрівняли рахунок — хавбек "Манчестер Юнайтед" Каземіро ударом головою під поперечину замкнув подачу Габріела з лівого флангу.

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

На 58-й хвилині Бразилія була дуже близькою до того, щоб вийти вперед — Вінісіус Жуніор пройшов кількох суперників, після чого завдав удару в дальній кут, але воротар японців Дзіон Судзукі врятував свою команду, перевівши м'яч у стійку.

У компенсований час, на 90+5-й хвилині, бразильці вирвали перемогу — форвард лондонського "Арсенала" Габріел Мартінеллі отримав передачу від Бруно Гімараеса та з лівого кута воротарського майданчика влучно пробив у дальній кут.

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

Бразилія — ​​Японія / © Associated Press

  • Бразилія посіла перше місце у групі C, зігравши внічию з Марокко (1:1), а також розгромивши Гаїті (3:0) та Шотландію (3:0).

  • Японія фінішувала другою у квартеті F, поділивши очки з Нідерландами (2:2), розбивши Туніс (4:0) та зігравши внічию зі Швецією (1:1).

В 1/8 фіналу Бразилія позмагається з переможцем матчу Кот-д'Івуар — Норвегія, який відбудеться у вівторок, 30 червня, о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
857
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