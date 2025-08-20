- Дата публікації
Бразильський воротар побив світовий рекорд за кількістю зіграних матчів
Фабіо Лопес увійшов до історії футболу.
Воротар "Флуміненсе" Фабіо Лопес став абсолютним рекордсменом за кількістю зіграних матчів за всю історію футболу.
Поєдинок з колумбійською "Америкою" в 1/8 фіналу Кубка Південної Америки став для 44-річного бразильського голкіпера 1391-м у кар'єрі.
Він побив рекорд колишнього воротаря збірної Англії Пітера Шилтона, який за свою кар'єру провів 1390 матчів.
На третьому місці перебуває легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду, який у 40 років продовжує виступи за саудівський "Аль-Наср" та збірну Португалії. На його рахунку 1283 гри.
За даними Globo, Фабіо Лопес провів: 976 матчів за "Крузейро", 235 – за "Флуміненсе", 150 – за "Васко да Гама" та 30 – за "Уніан Бандейранте".
