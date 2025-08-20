Бразильський воротар побив світовий рекорд за кількістю зіграних матчів

Фабіо Лопес / © Associated Press

Реклама

Воротар "Флуміненсе" Фабіо Лопес став абсолютним рекордсменом за кількістю зіграних матчів за всю історію футболу.

Поєдинок з колумбійською "Америкою" в 1/8 фіналу Кубка Південної Америки став для 44-річного бразильського голкіпера 1391-м у кар'єрі.

Він побив рекорд колишнього воротаря збірної Англії Пітера Шилтона, який за свою кар'єру провів 1390 матчів.

Реклама

На третьому місці перебуває легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду, який у 40 років продовжує виступи за саудівський "Аль-Наср" та збірну Португалії. На його рахунку 1283 гри.

За даними Globo, Фабіо Лопес провів: 976 матчів за "Крузейро", 235 – за "Флуміненсе", 150 – за "Васко да Гама" та 30 – за "Уніан Бандейранте".

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду освідчився своїй коханій після дев'яти років роману.