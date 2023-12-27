"Брентфорд" із Ярмолюком зазнав розгромної поразки в 19-му турі АПЛ (відео)

Команда українця програла четвертий матч поспіль у чемпіонаті Англії.

"Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка вдома розгромно поступився "Вулвергемптону" в рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 1:4 .

Гості вийшли вперед на 13-й хвилині зусиллями Маріо Леміни, а вже через хвилину Хван Хі Чхан подвоїв перевагу "вовків".

На 16-й хвилині Йоан Вісса скоротив відставання господарів. Однак у середині першого тайму команда Гері О'Ніла повернула собі гандикап у два м'ячі – на 28-й хвилині Хван Хі Чхан оформив дубль.

У другому таймі "Вулвергемптон" зробив рахунок розгромним – на 79-й хвилині крапку в цьому поєдинку поставив Жан-Рікнер Бельгард.

Зазначимо, що Ярмолюк вийшов у стартовому складі "Брентфорда". 19-річного українця замінили одразу після перерви.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Вулвергемптон"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Брентфорд" зазнав четвертої поразки поспіль в АПЛ. "Бджоли" з 19 очками посідають 14-те місце в чемпіонаті Англії. "Вулвергемптон" (25 балів) піднявся на 11-ту позицію.

У наступному турі команда Ярмолюка 30 грудня на виїзді зіграє з "Крістал Пелас", а "Вулвергемптон" того ж дня прийме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка.

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