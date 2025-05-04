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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Брентфорд" з Ярмолюком здолав "Манчестер Юнайтед" у надрезультативному матчі АПЛ (відео)

Команди забили сім голів на двох.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк / © Associated Press

"Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка здолав "Манчестер Юнайтед" у домашньому матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 4:3.

"Червоні дияволи" відкрили рахунок на початку зустрічі – відзначився Мейсон Маунт.

На це "бджоли" відповіли 4 голами. Спочатку м'яч у власні ворота зрізав захисник "манкуніанців" Люк Шоу, а потім у складі господарів дубль оформив Кевін Шаде і точного удару завдав Йоан Вісса.

Підопічні Рубена Аморіма спробували врятуватися від поразки завдяки голам Алехандро Гарначо і Амада Діалло, але цього виявилося замало.

Зазначимо, що Ярмолюк вийшов у стартовому складі "Брентфорда" та провів на полі 68 хвилин, після чого його замінив Матіас Єнсен. Результативними діями 21-річний українець не відзначився.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Брентфорд" з 52 очками піднявся на дев'яте місце в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (39 пунктів) залишився на 15-й позиції.

У наступному турі АПЛ команда Ярмолюка 10 травня на виїзді зіграє з "Іпсвічем", а "червоні дияволи" днем пізніше приймуть "Вест Гем".

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