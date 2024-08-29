"Брентфорд" з Ярмолюком вийшов до 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, "Борнмут" без Забарного вилетів

Відбулися поєдинки 1/32 фіналу Кубка англійської ліги за участю команд українців.
"Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка на виїзді здолав "Колчестер" (0:1) у матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги, а "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного в гостях програв "Вест Гему" (1:0).
Перемогу над клубом четвертого за силою англійського дивізіону "Брентфорду" приніс точний удар Кіна Льюїса-Поттера наприкінці першого тайму.
Ярмолюк вийшов у стартовому складі "бджіл" і відіграв весь матч. Для 20-річного українця це дебютна поява на полі цього сезону.
В іншому поєдинку "Вест Гем" обіграв "Борнмут" завдяки голу Джеррода Бовена на 88-й хвилині зустрічі.
Забарний провів весь матч на лавці для запасних. 21-річний українець отримав відпочинок, оскільки виходив на поле зі старту в перших двох турах АПЛ.
Раніше повідомлялося, що асист Віталія Миколенка допоміг "Евертону" здобути розгромну перемогу в матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги.
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