"Брентфорд" з Ярмолюком здобув вольову перемогу над "Борнмутом" із Забарним в АПЛ (відео)

"Брентфорд" Єгора Ярмолюка обіграв "Борнмут" Іллі Забарного в домашньому матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч завершилася з рахунком 3:2 .

На 17-й хвилині гостей вивів уперед Еванілсон, але на перерву команди вирушили за паритету в рахунку, адже на 27-й хвилині у складі "бджіл" голом відзначився Йоан Вісса.

Після перерви "вишні" вдруге в цьому матчі вийшли вперед – на 49-й хвилині забив Джастін Клюйверт.

Однак "Брентфорд" відповів своїми двома голами – на 50-й хвилині рахунок зріняв Міккель Дамсгор, а через вісім хвилин Вісса забив вирішальний м'яч, оформивши дубль.

Український захисник Забарний відіграв повний матч за "Борнмут", отримавши на 89-й хвилині жовту картку. Ярмолюк розпочав поєдинок на лавці запасних "Брентфорда" і вийшов на поле на заміну на 80-й хвилині.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Брентфорд" (16 очок) піднявся на десяте місце в АПЛ. "Борнмут" (15 балів) опустився на 11-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії, який заплановано вже після міжнародної паузи, команда Ярмолюка 23 листопада на виїзді зіграє з "Евертоном", а клуб Забарного того ж дня прийме "Брайтон".

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