"Брентфорд" з Ярмолюком знищив "Лутон" і віддалився від зони вильоту АПЛ (відео)

Українець вийшов на поле на 83-й хвилині.

"Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка на виїзді розгромив "Лутон" у матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:5 .

У першому таймі "бджоли" забезпечили собі комфортну перевагу – дубль оформив Йоан Вісса, відзначившись на 24-й і 45+1-й хвилинах.

Після перерви гості довели справу до розгрому. На 62-й хвилині гол забив Ітан Піннок, а ще через дві хвилини влучного удару завдав Кін Льюїс-Поттер.

На 86-й хвилині Кевін Шаде відправив п'ятий м'яч у ворота "капелюшників". Господарі зуміли відповісти лише голом престижу, автором якого на 90+2-й хвилині став Люк Беррі.

Ярмолюк розпочав матч на лавці запасних "Брентфорда" і вийшов на поле на 83-й хвилині, замінивши Матіаса Єнсена.

Огляд матчу "Лутон" – "Брентфорд"

"Брентфорд" (35 очок) піднявся на 14-те місце в АПЛ. "Лутон" (25 балів) залишився в зоні вильоту, на 18-й позиції.

У наступному турі команда Ярмолюка 27 квітня на виїзді зіграє з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка, а дебютант елітного дивізіону цього ж дня в гостях зустрінеться з "Вулвергемптоном".

Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.

Читайте також:

Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Кубка Англії

"Кривбас" здобув вольову перемогу над "Чорноморцем" та зрівнявся з "Динамо" за очками в УПЛ (відео)

Реал Мадрид – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч чемпіонату Іспанії