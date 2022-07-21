Британець сенсаційно виграв фінальний забіг чемпіонату світу, який коментував його батько: емоційне відео

Неймовірною розв'язкою завершився фінал чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики в бігу на 1500 м.

Переможцем змагань в американському Юджині став британець Джейк Вайтмен.

Під час фінального забігу на 1500 м він несподівано обійшов чинного олімпійського чемпіона норвежця Якоба Інгебрігтсена.

Джейк переміг з особистим рекордом, показавши найкращий час у кар'єрі - 3:29,23 хв. Вайтмен впередив рекордсмена Олімпійських ігор і Європи всього на 0,24 секунди.

TACTICS ON POINT @JakeSWightman kicks to 3:29.23 and defeats Jakob Ingebrigtsen to claim world 1500m gold!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/ZJ9htQAHbA — World Athletics (@WorldAthletics) July 20, 2022

Для Джейка це перша медаль в кар'єрі на чемпіонатах світу. До цього його найкращим результатом було 5-те місце в цій же дисципліні 2019 року.

Найцікавіше, що фніальний забіг ЧС за участю Вайтмена коментував його батько - Джофф Вайтмен, який у минулому також був бігуном.

"Біг повертається додому! Вау! Це мій син, і він чемпіон світу!" - вигукнув Джофф після того, як Джейк першим перетнув фінішну смугу.

What's cooler?



1) Becoming a world champion

2) Having your dad commentating while you do it



Take a bow, Wightman crew @JakeSWightman @WightmanGeoff @SusanWightman6



@KatharineMerry pic.twitter.com/LI3xhIfW9V — World Athletics (@WorldAthletics) July 20, 2022

"Я так багато чув його голос, що вже не реагую на нього та намагаюся якомога сильніше його заглушити. Я єдиний, у кого батько коментує забіг на стадіоні. У мене було стільки провалів, коли він коментував, тож приємно, що тепер я маю цей момент", - зізнався Вайтмен-молодший в ефірі BBC Radio 5.

"Це було щось нереальне, тому що, коли дивишся, думаєш: "Я знаю цього хлопця", – додав Джофф Вайтмен.

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