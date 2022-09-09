Британія в траурі: всі матчі найближчого туру АПЛ перенесено через смерть королеви Єлизавети II

Усі матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги перенесено на невизначений термін через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

"На ранковому зібранні клуби Прем'єр-ліги вшанували пам'ять Її Величності королеви Єлизавети II. Аби відзначити її видатне життя і внесок у розвиток країни, а також на знак поваги, матчі АПЛ цього вікенду будуть перенесені, включно з грою в понеділок ввечері. Оновлена інформація щодо матчів буде надана згодом", - йдеться в офіційній заяві ліги.

Після шести турів у таблиці АПЛ одноосібно лідирує "Арсенал", який має 15 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" та "Тоттенгем", у чиєму активі по 14 балів.

Нагадаємо, Єлизавета II померла у четвер, 8 вересня, у віці 96 років. Вона була однією з монархів, що правили найдовше в історії. Вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року, в день смерті її дорогого батька короля Георга VI, і правила довгих 70 років. Коронація Єлизавети II відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві. То була перша коронація британського монарха, яку транслювали на телебаченні.

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