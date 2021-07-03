Британська телеведуча порівняла карту України на формі збірної з брудною плямою

Кейт Гарравей у програмі "Доброго ранку, Британія" негативно висловилася щодо форми у присутності посла Вадима Пристайка.

Британська телеведуча Кейт Гарравей у програмі "Доброго ранку, Британія" негативно висловилася щодо футбольної форми української збірної.

Про інцидент на телебаченні Великої Британїі повідомило видання Daily Star.

Кейт Гарравей порівняла карту на футболці збірної з брудною плямою. Вона зробила це у присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Дипломата запросили до студії, аби обговорити матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Англією та Україною.

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"Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я, ну схоже ж трохи", - сказала телеведуча.

Крім того, Гарревей запитала Пристайка, чи не є політичним рішення розміщення карти на футболці збірної. Посол не прокоментував її слова щодо "брудної плями". Натомість на запитання щодо карти відповів, що це не політичний крок, а бажання об'єднати всю націю під час масштабного турніру. Дипломат зауважив, що національна збірна вперше піднялася на таку високу сходинку під час Чемпіонату Європи.

До слова, висловлення Кейт Гарравей обурило телеглядачів. Вони не приховували свого обурення на її сторінці у Twitter:

"Що вона тільки що сказала?"

"Кейт така груба"

"Чи могли б ви уявити галас, якби Морган сказав українському послу, що його країна виглядає як пляма на сорочці?"

Як повідомлялося, збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Основний час зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго завершився з рахунком 1:1. В овертаймі перемогу нашій команді приніс Артем Довбик. Збірна вже у суботу, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

нову екіпіровку збірної України. УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава"

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