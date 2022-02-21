Британські баскетболісти відмовилися летіти до Білорусі на матч відбору ЧС-2023: названа причина

Британська федерація баскетболу сподівається перенести зустріч в інше місце або на іншу дату.
Збірна Великої Британії з баскетболу відмовилася вирушити до Мінська на матч відбору до Чемпіонату світу-2023 зі збірною Білорусі.
Про це повідомила Британська федерація баскетболу.
Рішення було ухвалено з огляду на нестабільну військово-політичну ситуацію в регіоні. У Великій Британії занепокоєні нарощуванням російсько-білоруських військ на кордонах України.
"Враховуючи новини про зростання напруженості в регіоні та оцінюючи ризики для гравців та персоналу, Британська федерація баскетболу ухвалила рішення, що безпека команди є головним пріоритетом. Ми чекаємо на інформацію від Міжнародної федерації баскетболу і висловлюємо надію, що зможемо зіграти в іншому місці або в інший день", - цитує виконувача обов'язків голови Британської федерації баскетболу Тоні Мінік'єлло пресслужба збірної Великої Британії.
Матч між збірними Великої Британії та Білорусі було заплановано на 25 лютого.
- Обидві збірні до цього провели по два матчі в групі В. Британці вдома обіграли Грецію - 78:69, але зазнали гостьової поразки від турків - 67:84. Білоруси переграли збірну Туреччини - 84:70, але потім у гостях програли грекам - 67:77.
- Наразі Білорусь очолює групу з трьома балами. Стільки ж очок мають і британці, які замикають квартет.
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