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Британські баскетболісти відмовилися летіти до Білорусі на матч відбору ЧС-2023: названа причина

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Британські баскетболісти відмовилися летіти до Білорусі на матч відбору ЧС-2023: названа причина

фото - twitter.com/gbbasketball

Британська федерація баскетболу сподівається перенести зустріч в інше місце або на іншу дату.

Збірна Великої Британії з баскетболу відмовилася вирушити до Мінська на матч відбору до Чемпіонату світу-2023 зі збірною Білорусі.

Про це повідомила Британська федерація баскетболу.

Рішення було ухвалено з огляду на нестабільну військово-політичну ситуацію в регіоні. У Великій Британії занепокоєні нарощуванням російсько-білоруських військ на кордонах України.

"Враховуючи новини про зростання напруженості в регіоні та оцінюючи ризики для гравців та персоналу, Британська федерація баскетболу ухвалила рішення, що безпека команди є головним пріоритетом. Ми чекаємо на інформацію від Міжнародної федерації баскетболу і висловлюємо надію, що зможемо зіграти в іншому місці або в інший день", - цитує виконувача обов'язків голови Британської федерації баскетболу Тоні Мінік'єлло пресслужба збірної Великої Британії.

Матч між збірними Великої Британії та Білорусі було заплановано на 25 лютого.

  • Обидві збірні до цього провели по два матчі в групі В. Британці вдома обіграли Грецію - 78:69, але зазнали гостьової поразки від турків - 67:84. Білоруси переграли збірну Туреччини - 84:70, але потім у гостях програли грекам - 67:77.
  • Наразі Білорусь очолює групу з трьома балами. Стільки ж очок мають і британці, які замикають квартет.

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