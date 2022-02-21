Британські баскетболісти відмовилися летіти до Білорусі на матч відбору ЧС-2023: названа причина

Британська федерація баскетболу сподівається перенести зустріч в інше місце або на іншу дату.

Збірна Великої Британії з баскетболу відмовилася вирушити до Мінська на матч відбору до Чемпіонату світу-2023 зі збірною Білорусі.

Про це повідомила Британська федерація баскетболу.

Рішення було ухвалено з огляду на нестабільну військово-політичну ситуацію в регіоні. У Великій Британії занепокоєні нарощуванням російсько-білоруських військ на кордонах України.

"Враховуючи новини про зростання напруженості в регіоні та оцінюючи ризики для гравців та персоналу, Британська федерація баскетболу ухвалила рішення, що безпека команди є головним пріоритетом. Ми чекаємо на інформацію від Міжнародної федерації баскетболу і висловлюємо надію, що зможемо зіграти в іншому місці або в інший день", - цитує виконувача обов'язків голови Британської федерації баскетболу Тоні Мінік'єлло пресслужба збірної Великої Британії.

Матч між збірними Великої Британії та Білорусі було заплановано на 25 лютого.

Обидві збірні до цього провели по два матчі в групі В. Британці вдома обіграли Грецію - 78:69, але зазнали гостьової поразки від турків - 67:84. Білоруси переграли збірну Туреччини - 84:70, але потім у гостях програли грекам - 67:77.

Наразі Білорусь очолює групу з трьома балами. Стільки ж очок мають і британці, які замикають квартет.

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