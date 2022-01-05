Британський надважковаговик назвав єдиного боксера, який здатен перемогти Усика

Девід Прайс переконаний, що двоє його співвітчизників можуть створити українцю проблеми.

Британський боксер надважкої ваги Девід Прайс поділився своєю думкою стосовно того, хто спроможний перемогти чемпіона світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Олександра Усика.

38-річний ветеран вважає, що це до снаги лише володарю титулу WBC Тайсону Ф'юрі. Крім того, Прайс заявив, що нав'язати гідний опір українцю зможе ще один британець Джо Джойс.

"Єдина людина, яка, як я бачу, здатна перемогти Усика - хтось може посміятися з цього - це, природно, Тайсон Ф'юрі, оскільки він нестандартно шукає спосіб здобути перемогу. Це не бокс за підручником, який може прочитати добре навчений боєць, його боксерський стиль є унікальним.

Ще одна людина, що має схожий стиль, і у якого є чудовий мотор - це Джо Джойс. Я думаю, що він може створити Усику проблеми за рахунок габаритів, сили, кондицій та нестандартної манери ведення бою, навіть у плані завдання ударів.

Крім Усика та Ф'юрі, є лише дві людини, які не знають гіркоти поразок після аматорської кар'єри. Думаю, що Ф'юрі щоразу знаходить спосіб перемогти, і я ставлю на нього", - сказав Прайс в інтерв'ю talkSPORT.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.

Читайте також:

А як же Усик? Ф'юрі вирішив проміняти бокс на реслінг

"Реванш буде цікавішим": тренер Вайлдера назвав свого фаворита в майбутній битві Усик - Джошуа