Бронзова призерка Олімпіади-2020: Тепер все, що я хочу зробити, це допомогти тим, хто вдома

Бронзова призерка Олімпіади-2020: Тепер все, що я хочу зробити, це допомогти тим, хто вдома

Білодід розповіла, як війна вплинула на її життя.

Відома українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розповіла про війну в Україні, через яку була змушена покинути батьківщину.

Зараз бронзова призерка Олімпіади-2020 перебуває у Іспанії.

"Усього за кілька днів моя реальність дуже змінилася. Виїжджаючи з міста, я побачила безліч машин, всі були шоковані і морально було дуже важко за цим спостерігати. Серцем ми хочемо бути вдома, ми хочемо якнайшвидше повернутися, але прямо зараз ми повинні продовжувати робити те, що вміємо найкраще. Дзюдо дуже допомогло мені стати ментально сильнішим, і тренування також корисні для моєї душі.

За п'ять днів в Ужгороді я почала розуміти, що не можу лишитися. Фізично я нічого не могла робити і перебувала у стані депресії, мені потрібно було працювати, це була моя дзюдоїстська сутність.

Було справді складно залишити своє життя, але це послужило й великим уроком для мене. У мене завжди був план, і тепер я знаю, що можу втратити все в одну мить. Тепер все, що я хочу зробити, це допомогти тим, хто вдома. Фотографії, які ви бачите, не передають всього того, що зруйновано, але все ще можна відновити. Наше життя, наші будинки – ми хочемо повернути все це та допомогти тим, хто бореться – їжею чи медичною допомогою. Ми хочемо нашої волі", - розповіла Білодід у інтерв'ю EJU.

Нагадаємо, що відома українська каратистка Анжеліка Терлюга була змушена покинути територію України після того, як російські окупанти випустили ракети по Одесі.

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