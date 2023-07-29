Бронзовий призер УПЛ несподівано зазнав поразки на старті нового сезону чемпіонату України

Луганська "Зоря" програла львівському "Руху" в матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 2:1 .

Луганці вийшли вперед в середині першого тайму. На 21-й хвилині Назарій Русин замкнув простріл від Дениса Антюха.

Проте в другій половині зустрічі "жовто-чорні" здійснили камбек. Спочатку на 67-й хвилині рахунок зрівняв Василь Рунич.

На 84-й хвилині "Зоря" залишилася в меншості – бразильський новачок луганського клубу Джордан отримав другу жовту картку.

Львів'яни скористалися чисельною перевагою і на 86-й хвилині забили переможний м'яч. Точного удару в ближній кут з-за меж штрафного майданчика завдав Юрій Климчук.

Зазначимо, що в цьому матчі на посаді головного тренера "Зорі" дебютував сербський фахівець Ненад Лалатович. Він замінив у луганському клубі нідерландця Патріка ван Леувена, який очолив донецький "Шахтар". Минулого сезону команда під керівництвом ван Леувена виграла "бронзу" УПЛ.

У другому турі чемпіонату України "Зоря" зіграє з "Кривбасом", а "Рух" зустрінеться з "Ворсклою". Оибва поєдинки відбудуться 6 серпня.

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