Брутальна сутичка з двома вилученнями: "Барселона" здолала "Атлетіко" та одноосібно очолила Ла Лігу (відео)

Каталонці на три очки відірвалися від "Реала" в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

"Барселона" на виїзді обіграла мадридський "Атлетіко" в центральному поєдинку 16-го туру іспанської Ла Ліги – 0:1 .

Єдиний гол у цьому матчі "синьо-гранатові" забили ще до перерви. На 22-й хвилині красиву атаку своєї команди ударом у лівий нижній кут з меж штрафного завершив Усман Дембеле.

Підопічні Дієго Сімеоне намагалися уникнути поразки, проте так і не змогли реалізувати жодного з тих нечисленних моментів, які їм вдалося створити.

Наприкінці зустрічі пристрасті на полі закипіли. Захисник "матрацників" Стефан Савіч і форвард "блаугранас" Ферран Торрес зійшлися в брутальній сутичці з елементами боротьби в центрі поля. Арбітр покарав обох її учасників червоними картками, тож завершували матч команди не в повних складах.

The gloves are off!!



Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap... #AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0 — LaLigaTV (@LaLigaTV) January 8, 2023

Огляд матчу

Після перемоги "Барселона" з 41 очком одноосібно очолила Ла Лігу, відірвавшись від мадридського "Реала" на три бали. "Атлетіко" з 27 пунктами розташовується на п'ятому місці.

Наступний поєдинок підопічні Хаві зіграють 12 січня з "Бетісом" в півфіналі Суперкубка Іспанії. "Матрацники" 15 січня зустрінуться з "Альмерією" в Примері.

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