"Брюгге" без українців розгромно поступився "Порту" у Лізі чемпіонів

У середу, 26 жовтня, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 бельгійський "Брюгге" приймав "Порту".

Бельгійський "Брюгге" розгромно програв португальському "Порту" в домашньому матчі 5-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 0:4 .

Рахунок матчу відкрив на 33-й хвилині Мехді Таремі. На початку другого тайму Еванілсон подвоїв перевагу гостей, а Стівен Еустакіо довів рахунок до розгромного за кілька хвилин. На 70-й хвилині Таремі відзначився дублем, встановивши фінальний рахунок матчу.

Українські легіонери "Брюгге" Роман Яремчук та Едуард Соболь не потрапили до стартового складу проти "Порту".

Нагадаємо, що в матчі 4-го туру "Брюге" на виїзді розписав нічию з "Атлетіко".

У іншому матчі групи B "Атлетіко" визначить сильнішого з "Баєром". Матч розпочнеться о 22:00.

Після цього матчу "Брюгге" з 10 очками втримав лідерство у турнірній таблиці. "Порту" набрав 9 очок та піднявся на другу сходинку. "Атлетіко" з 4 пунктами – третій. "Баєр" замикає квартет (3).

Матчі 6-го туру відбудуться 1 листопада: "Порту" – "Атлетіко", "Баєр" – "Брюгге".

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