"Брюгге" без українців вперше втратив очки в Лізі чемпіонів, але гарантував собі місце у плейоф

У середу, 12 жовтня, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 мадридський "Атлетіко" приймав бельгійський "Брюгге".

"Брюге" на виїзді розписав нічию з "Атлетіко" у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 0:0 .

"Матрацники" протягом усього матчу володіли перевагою та завершували поєдинок у більшості, однак це їм не допомогло перемогти гостей.

Українські гравці бельгійської команди Роман Яремчук та Едуард Соболь весь матч провели на лаві запасних.

Нагадаємо, що у матчі третього туру "Атлетіко" сенсаційно поступився "Брюгге" з рахунком 2:0.

У іншому матчі групи B зустрічаються "Баєр та "Порту". Матч розпочався о 22:00.

Після цієї нічиєї "Брюгге" з десятьма очками закріпився на першому місці в групі та гарантував собі місце в плейоф Ліги чемпіонів. "Атлетіко" із чотирма балами йде другим. "Порту" та "Баєр" мають по три очка.

Матчі 5-го туру відбудуться 26 жовтня: "Брюгге" - "Порту", "Атлетіко" - "Баєр".

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