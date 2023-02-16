"Брюгге" без Яремчука не впорався з "Бенфікою" в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Бельгійський "Брюгге" вдома поступився португальській "Бенфіці" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – 0:2 .

Наприкінці першого тайму господарі були близькими до того, щоб відкрити рахунок, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Одразу після перерви лісабонці скористалися своїм шансом і вийшли вперед – Жоау Маріу реалізував пенальті.

А під завісу поєдинку "Бенфіка" закріпила свою перевагу в рахунку. На 88-й хвилині голом відзначився колишній нападник донецького "Шахтаря" Давід Нерес.

Український форвард бельгійського клубу Роман Яремчук потрапив до заявки на цей матч, але провів його на лавці для запасних.

Огляд матчу

Матч-відповідь між командами буде зіграний у вівторок, 7 березня, на "Ештадіу да Луш" у Лісабоні.

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