"Брюгге" вдруге обіграв "Аталанту" та завоював путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Бельгійський клуб досить несподівано вибив з турніру представника чемпіонату Італії.

"Брюгге" на виїзді переміг "Аталанту" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні у Бергамо завершився з рахунком 1:3 .

Уже на 3-й хвилині зустрічі гості відкрили рахунок зусиллями Шемсдіна Тальбі. У середині першого тайму 19-річний бельгієць оформив дубль.

Перед перервою Ферран Хутгла відправив третій м'яч у ворота "бергамасків". На початку другої половини зустрічі Адемола Лукман скоротив відставання "Богині".

На 61-й хвилині "Аталанта" могла забити ще, але Адемола Лукман не реалізував пенальті. Догравала матч італійська команда в меншості – на 87-й хвилині пряму червону картку за неспортивну поведінку заробив Рафаель Толой.

Оскільки перший матч також завершився перемогою "Брюгге" (2:1), то бельгійський клуб тріумфував 5:2 за сумою двох поєдинків і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Аталанта" – "Брюгге"

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

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