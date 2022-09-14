"Брюгге" з двома українцями у складі сенсаційно розбив "Порту" в Лізі чемпіонів (відео)

У вівторок, 13 вересня, португальський "Порту" приймав бельгійський "Брюгге" в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок на стадіоні "Драгау" несподівано завершився розгромною поразкою господарів - 0:4 .

На 15-й хвилині Ферран Хутгла вивів бельгійську команду вперед, реалізувавши пенальті. На початку другої половини гри Камаль Сова та Андреас Сков Ольсен зміцнили перевагу гостей.

А за хвилину до кінця основного часу Антоніо Нуса встановив остаточний рахунок у цьому протистоянні.

Українці Роман Яремчук та Едуард Соболь розпочали поєдинок на лаві запасних. Форвард вийшов на заміну на 71-й хвилині, а захисник - на 75-й.

Огляд матчу

В іншому матчі групи B леверкузенський "Баєр" вдома обіграв мадридський "Атлетіко" - 2:0 .

. Після двох турів "Брюгге" лідирує у квартеті з 6 очками. "Баєр" і "Атлетіко" мають по 3 бали, а "Порту" поки що залишається без залікових пунктів.

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 4 жовтня: "Брюгге" - "Атлетіко", "Порту" - "Баєр".

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