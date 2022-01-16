"У будь-який час, у будь-якому місці": Усик готується до реваншу з Джошуа у засніжених Карпатах (відео)

Український чемпіон показав, чим займається у відпустці.
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик у своєму найближчому бою має провести реванш із британським ексчемпіоном Ентоні Джошуа.
Українець не забуває про бокс навіть під час своєї відпустки у Карпатах. Усик відклав лижі та палиці та показав на своїй сторінці в Instagram свою боксерську техніку.
"Люблю боксувати. У будь-який час, у будь-якому місці", - написав Усик.
У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
Читайте також:
Усик - Джошуа: букмекери визначили фаворита бою-реваншу
"Він знає, що йому потрібно для перемоги": британський боксер зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа
"Я створив би йому багато проблем": непереможний британець заявив про готовність вийти на ринг з Усиком