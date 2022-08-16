"Будь-який росіянин, якого ображає український прапор, має бути вдома": Долгополов - про скандальний інцидент у Цинциннаті

Український тенісист Олександр Долгополов жорстко відреагував на ситуацію із прапором України на матчі росіянок у рамках турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті.

Зазначимо, що вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни. Цікаво, що організатори послалися на те, що розмір прапора перевищував максимально допустимі габарити.

Відповідний інцидент Долгополов прокоментував у своєму Twitter.

"Не здивований. З огляду на те, що у них були росіяни під час жеребкування кілька тижнів тому. І тенісні організації вирішили здебільшого мовчати з першого місяця війни, говорячи українським гравцям уникати відповідей на питання про війну.

Ось як це працює. Ви оберігаєте та захищаєте їх, кажучи, що вони, безумовно, проти війни, а після цього їх ображає прапор країни, яку вони намагаються зґвалтувати, вбити та знищити. Правда в тому, що багато хто з них, ймовірно, це підтримує. Відмінна робота.

Сподіваюся, уболівальники нададуть їм "теплий прийом" у матчах, що залишилися. Будь-який росіянин, якого ображає український прапор, має бути вдома, де він бачить лише свій рідний прапор. Хороша спроба з політикою розміру прапора Cincinnati Open. Треба було це сказати на початку, а не після.

Усіх, хто захоплювався моїм тенісом та планує відвідати турніри в США, прошу брати з собою український прапор на всі матчі за участю росіян та білорусів. І нехай ATP та WTA спробують повторити цей крок.

Наша країна тоне в крові та варварському насильстві, жоден росіянин не залякуватиме мовчазного глядача з українським прапором! Майте деяку повагу", - написав Долгополов.

Користувачка Facebook Назлі Мамедова, яка, ймовірно, була очевидицею подій, стверджує, що саме російські тенісистки поскаржилися рефері, що їм заважає синьо-жовтий прапор на трибунах.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу з РФ влаштував розбірки з уболівальником, який назвав його "лузером".