Буде боротися за місце з другим найдорожчим футболістом світу: Левандовскі визначився з майбутнім клубом

Поляк налаштований змінити "Баварію" на "Реал".
Форвард "Баварії" Роберт Левандовські вирішив покинути мюнхенський клуб цього літа.
Як повідомляє AS, 33-річний поляк зацікавлений у продовженні кар'єри у мадридському "Реалі".
Зазначається, що Левандовські готовий погодитися на зниження зарплати у Іспанії.
Для "Реала" пріоритетом є трансфер Ерлінга Голанда з дортмундської "Боруссії". Якщо переговори з 21-річним норвежцем остаточно проваляться, клуб може звернути увагу на Левандовські.
- Польський форвард грає за мюнхенський клуб з 2014 року. Його контракт з "Баварією" розрахований до літа 2023 року.
- Цього сезону на рахунку Левандовські 35 голів та 3 асисти у 29 матчах за "Баварію" у всіх турнірах. Трансферна вартість 33-річного поляка оцінюється у 50 мільйонів євро.
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