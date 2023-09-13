"Буде для мене уроком": гравець збірної України пояснив свою результативну помилку в матчі з Італією

Георгій Судаков взяв на себе вину за перший пропущений гол у грі проти італійців.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував свою помилку в матчі 6-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Італії, яка призвела до першого пропущеного "синьо-жовтими" м'яча.

На 12-й хвилині поєдинку Судаков підслизнувся біля власного штрафного майданчика, після чого Маттія Дзакканьї віддав передачу на Давіде Фраттезі, а той відкрив рахунок ударом у ближній кут.

У післяматчевому коментарі Суспільне Спорт хавбек донецького "Шахтаря" визнав, що помилився з вибором бутс на гру, та попросив вибачення у всієї команди та фанатів.

"Дуже прикра помилка. Розумію, що на такому рівні не можна припускатися таких помилок. Це буде для мене уроком. Перед кожною грою я обираю взуття. Взув бутси з пластиковими шипами, треба було з металевими. Потім перевзувся, стало легше. Але це моя помилка, хочу попросити вибачення перед командою та вболівальниками. На такому рівні не можна помилятися", – заявив Георгій.

Також Судаков поділився емоціями від протистояння з чинними чемпіонами Європи. У матчі в Мілані збірна України програла з рахунком 1:2 . На дубль Давіде Фраттезі підопічні Сергій Реброва змогли відповісти лише голом свого капітана Андрія Ярмоленка.

"Розуміли, що буде такий пресинг, бо Італія мала вигравати цей матч. Не те, щоб мала – їм потрібна була лише перемога. Розуміли, що вдома, за присутності своїх вболівальниках на "Сан-Сіро", вони бігтимуть агресивно. Можна сказати, що ми були готові до цього. Так склалося.

Чому Україна надавала перевагу вертикальним передачам? У нас потужні страйкери – Артем Довбик, Роман Яремчук. Розуміли, що нема сенсу розігрувати перед штрафним майданчиком, коли дуже високий пресинг, і вони залишалися один в один, віддавали вертикальні передачі, щоб вони чіплялися. Так, хочеться грати більше з м'ячем, через коротку та середню передачу, але ми маємо розуміти, що ми робимо на футбольному полі, коли команда високо нас накриває, чи є сенс. Наочний приклад, напевно, навіть моєї помилки, коли ми розігрували біля свого штрафного, одна помилка – гол.

Це неймовірний досвід. Із кожним матчем отримую неймовірний досвід за національну збірну. Це мрія. І коли ти виходиш на "Сан-Сіро" з такою підтримкою, це відкладається. Напевно, не можу сказати, що радий цій помилці, але хай вона станеться зараз, ніж у майбутньому", – сказав Судаков.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірне становище та коли наступні матчі

За підсумками шести турів збірна України (7 очок) опустилася на третє місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів), на другу позицію піднялася Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Нашій команді залишилося зіграти три матчі у кваліфікації на Євро-2024: Україна – Північна Македонія (14 жовтня), Мальта – Україна (17 жовтня) та Україна – Італія (20 листопада).

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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