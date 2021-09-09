"Буде дуже гаряче": у Федерації волейболу України відреагували на майбутній матч із Росією на Чемпіонаті Європи

"Буде дуже гаряче": у Федерації волейболу України відреагували на майбутній матч із Росією на Чемпіонаті Європи

Гра відбудеться 11 вересня.

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник поділився думкою щодо майбутнього поєдинку "синьо-жовтих" проти національної команди Росії в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи.

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"Як вже відомо, в 1/8 ми на натрапили на Росію. Збірну, яка не потребує зайвих рекомендацій, і "срібло" на останній Олімпіаді яскраво свідчить про її силу.

З іншого боку, ніколи раніше ми з росіянами не зустрічалися, тож наразі, на мій погляд, величезне значення у поєдинку гратиме характер гравців, їхня віра у власні сили, креативний кураж і тактична дисциплінованість

Отже, все буде, насамперед, залежати від наших волейболістів. Їм просто варто абсолютно не звертати уваги, хто знаходиться на іншому боці сітки: тобто, Росія - значить, Росія. І все! Повторюю: слабких тут нема. Тим більше, у плейоф.

Отже, підопічним Угіса Крастіньша необхідно сконцентруватися, насамперед, на власних діях... 9 вересня зранку наша збірна відлітає до Ґданська, де 11 вересня, на місцевій "Ерго-Арені" проведе поєдинок 1/8 фіналу з Росією. Він розпочнеться о 18.30. Схоже, там буде дуже гаряче!" - сказав Мельник.

На груповому етапі українці обіграли греків ( 3:2 ), програли сербам ( 0:3 ), перемогли португальців ( 3:2 ) і бельгійців ( 3:1 ) та поступилися полякам ( 0:3 ).

), програли сербам ( ), перемогли португальців ( ) і бельгійців ( ) та поступилися полякам ( ). Росія - дворазовий чемпіони Європи (2013 та 2017). На Олімпійських іграх в Токіо-2020 команда ОКР дійшла до фіналу, де поступилася Франції.

Це буде друга зустріч між Україною та Росією в історії. Вперше ці збірні грали між собою на Євро-2005, тоді росіяни перемогли з рахунком 3:0.

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