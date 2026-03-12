"Буде-Глімт" сенсаційно розгромив "Спортинг" і наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

"Буде-Глімт" / © Associated Press

Реклама

Норвезький "Буде-Глімт" на своєму полі розгромив португальський "Спортинг" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Аспміра" у місті Буде завершився з рахунком 3:0 .

Господарі поля відкрили рахунок на 32-й хвилині зустрічі — Сондре Фет реалізував пенальті.

На 45+1-й хвилині норвезька команда зміцнила свою перевагу в рахунку завдяки точному удару Уле Блумберга.

Реклама

У другому таймі "Буде-Глімт" довів справу до розгрому — на 71-й хвилині Каспер Гег відправив третій м'яч до сітки воріт лісабонського клубу.

Огляд матчу "Буде-Глімт" — "Спортинг"

Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 17 березня, у Лісабоні. Початок гри — о 19:45 за київським часом.

Переможець пари "Буде-Глімт" — "Спортинг" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Баєр" (Німеччина) — "Арсенал" (Англія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.