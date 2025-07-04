ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
2 хв

"Буде надзвичайно важко прийняти": Салах висловився про загибель Діогу Жоти

Лідер "Ліверпуля" відреагував на трагічну смерть одноклубника.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Мохамед Салах і Діогу Жота

Мохамед Салах і Діогу Жота / © Associated Press

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах висловився про загибель свого одноклубника Діогу Жоти, який разом зі своїм братом Андре Сілвою потрапив у смертельну ДТП в Іспанії.

Єгипетський футболіст опублікував емоційний допис на своїй сторінці в Instagram.

"У мене справді немає слів. До вчорашнього дня я ніколи не думав, що буде щось, що налякає мене повернутися до "Ліверпуля" після перерви. Товариші за командою приходять і йдуть, але не так. Буде надзвичайно важко прийняти, що Діогу не буде, коли ми повернемося.

Я думаю про його дружину, його дітей, і, звичайно, його батьків, які раптово втратили своїх дітей. Близькі Діогу та його брата Андре потребують будь-якої підтримки, яку можуть отримати. Вони ніколи не будуть забуті", – написав Салах.

Зазначимо, що у загиблого Діогу залишилися дружина і троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетіко", "Вулвергемптон", а від 2020 року виступав у складі "Ліверпуля", за який провів 182 матчі, відзначившись 65 голами та 26 асистами.

Разом з мерсисайдцями Жота став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни і Кубок англійської ліги.

За збірну Португалії Діогу зіграв 46 матчів, забив 14 голів та віддав 12 асистів. У складі національнї команди він двічі виграв Лігу націй.

Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" вивів з обігу ігровий номер, під яким виступав загиблий в автокатастрофі Діогу Жота.

Крім того, стала відома причина ДТП, яка забрала життя Діогу Жоти та його брата.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
251
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie