"Буде надзвичайно важко прийняти": Салах висловився про загибель Діогу Жоти

Мохамед Салах і Діогу Жота / © Associated Press

Реклама

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах висловився про загибель свого одноклубника Діогу Жоти, який разом зі своїм братом Андре Сілвою потрапив у смертельну ДТП в Іспанії.

Єгипетський футболіст опублікував емоційний допис на своїй сторінці в Instagram.

"У мене справді немає слів. До вчорашнього дня я ніколи не думав, що буде щось, що налякає мене повернутися до "Ліверпуля" після перерви. Товариші за командою приходять і йдуть, але не так. Буде надзвичайно важко прийняти, що Діогу не буде, коли ми повернемося.

Реклама

Я думаю про його дружину, його дітей, і, звичайно, його батьків, які раптово втратили своїх дітей. Близькі Діогу та його брата Андре потребують будь-якої підтримки, яку можуть отримати. Вони ніколи не будуть забуті", – написав Салах.

Зазначимо, що у загиблого Діогу залишилися дружина і троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетіко", "Вулвергемптон", а від 2020 року виступав у складі "Ліверпуля", за який провів 182 матчі, відзначившись 65 голами та 26 асистами.

Разом з мерсисайдцями Жота став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни і Кубок англійської ліги.

Реклама

За збірну Португалії Діогу зіграв 46 матчів, забив 14 голів та віддав 12 асистів. У складі національнї команди він двічі виграв Лігу націй.

Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" вивів з обігу ігровий номер, під яким виступав загиблий в автокатастрофі Діогу Жота.

Крім того, стала відома причина ДТП, яка забрала життя Діогу Жоти та його брата.