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"Буде надзвичайно важко прийняти": Салах висловився про загибель Діогу Жоти
Лідер "Ліверпуля" відреагував на трагічну смерть одноклубника.
Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах висловився про загибель свого одноклубника Діогу Жоти, який разом зі своїм братом Андре Сілвою потрапив у смертельну ДТП в Іспанії.
Єгипетський футболіст опублікував емоційний допис на своїй сторінці в Instagram.
"У мене справді немає слів. До вчорашнього дня я ніколи не думав, що буде щось, що налякає мене повернутися до "Ліверпуля" після перерви. Товариші за командою приходять і йдуть, але не так. Буде надзвичайно важко прийняти, що Діогу не буде, коли ми повернемося.
Я думаю про його дружину, його дітей, і, звичайно, його батьків, які раптово втратили своїх дітей. Близькі Діогу та його брата Андре потребують будь-якої підтримки, яку можуть отримати. Вони ніколи не будуть забуті", – написав Салах.
Зазначимо, що у загиблого Діогу залишилися дружина і троє дітей.
За свою кар'єру Жота пограв за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетіко", "Вулвергемптон", а від 2020 року виступав у складі "Ліверпуля", за який провів 182 матчі, відзначившись 65 голами та 26 асистами.
Разом з мерсисайдцями Жота став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни і Кубок англійської ліги.
За збірну Португалії Діогу зіграв 46 матчів, забив 14 голів та віддав 12 асистів. У складі національнї команди він двічі виграв Лігу націй.
Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" вивів з обігу ігровий номер, під яким виступав загиблий в автокатастрофі Діогу Жота.
Крім того, стала відома причина ДТП, яка забрала життя Діогу Жоти та його брата.