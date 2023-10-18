"Буде невеликим жахіттям": колишній абсолютний чемпіон світу зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу у першій напівсередній вазі Джош Тейлор поділився очікуваннями від бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку 32-річного британця, перемогу в майбутньому поєдинку за звання "абсолюта" у хевівейті здобуде його співвітчизник.

"Усик створить Ф'юрі багато проблем завдяки своїм рухам, своєму стилю, своєму удару та іншим речам. 100%. Я думаю, що він навіть буде невеликим жахіттям для Тайсона. Але, як я завжди казав, хороший великий хлопець переможе хорошого маленького хлопця. Я просто думаю, що Тайсон занадто великий і занадто потужний для Усика.

Я вважаю, що Олександр створить йому величезні проблеми завдяки своїй тактиці, але я завжди казав, що Тайсон просто буде трохи завеликим для нього. До того ж, він теж має чудовий боксерський інтелект. Ф'юрі занадто великий, щоб його побив Усик. Навіть Даніель Дюбуа створив Усику проблеми своїми ударами по корпусу", – сказав Тейлор у коментарі Boxing Social.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Шеннон Бріггс зробив категоричний прогноз на бій Усик – Ф'юрі.

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