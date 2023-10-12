"Буде одним з найлегших": брат Ф'юрі дав зухвалий прогноз на бій "Циганського короля" проти Усика

Томмі Ф'юрі не сумнівається, що його старший брат без проблем виграє поєдинок за "абсолюта".

Томмі Ф'юрі, молодший зведений брат володаря титулу WBC в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поділився прогнозом на бій свого родича з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

24-річний британець переконаний, що "Циганський король" переможе українського боксера, причому зробить це без особливих складнощів.

"Я думаю, що цей бій буде одним з найлегших для Тайсона. Я щиро в це вірю. Я не вважаю, що Усик добре показав себе після переходу до надважкої ваги. Усі створили йому проблеми: Даніель Дюбуа, Дерек Чісора, Чазз Візерспун. Усі його бої були важкими.

Тайсон – найкращий у світі, він найкращий серед усіх, хто коли-небудь бився. Ви побачите бій хорошого великого хлопця проти хорошого маленького хлопця", – сказав Томмі Ф'юрі в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що екстренер Джошуа дав сміливий прогноз на бій Усик – Ф'юрі.

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